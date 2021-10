Lorena Gómez niega una mala relación con su cuñada Pilar Rubio: “Es mentira”

Sergio Ramos ha roto su silencio en redes sociales y su cuñada Lorena Gómez lo ha hecho respecto a la relación que mantiene con Pilar Rubio. Son muchos los rumores que aseguran que las cuñadas no se llevan nada bien, pero la cantante asegura que eso no es cierto. Ambas no mantienen el estrecho contacto que sí tienen los hermanos, pero parece que mal no se llevan.