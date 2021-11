Marta López tras quedar con Olga Moreno: “Habla de Antonio David Flores con muchísimo amor y respeto”

A Marta le encantaría que Olga Moreno y Antonio David Flores volvieran a estar juntos

Tras ver a Olga Moreno pasar el fin de semana en Madrid y saber que había estado con nuestra colaboradora Marta López, Sonsoles Ónega ha querido saberlo todo sobre el estado emocional de la exmujer de Antonio David Flores.

Marta López se ha mostrado muy prudente respecto a los detalles de la conversación que había mantenido con su amiga Olga Moreno y ha vuelto a explicar que había visto a una Olga Moreno tranquila, con la que pasó un rato muy divertido y con la que ha quedado para salir de fiesta muy pronto. Algo que hace unas semanas no podía decir “He hablado con ella a veces y la he notado mal, ahora he estado con ella y la he visto bien”.

Respecto a su separación de Antonio David Flores, Marta asegura “No voy a contar lo más íntimo que me contó como amiga”, pero sí que Olga sigue hablando con amor de su marido ”Con muchísimo amor y muchísimo respeto” y ha vuelto a dudar de que hayan existido terceras personas en el matrimonio “Olga no es una persona de tragaderas grandes, Olga no es tonta y no aguantaría una deslealtad”.