¡Bienvenidos a Villa Mosquera! Raquel es propietaria de un chalet independiente en Galapagar de 377 metros construidos sobre una parcela de más de seiscientos metros cuadrados. Un gran jardín, que a juzgar por las fotos, hace mucho tiempo que no se le presta atención. Eso sí, quédense con el exterior porque Raquel, querida, al interior hay que darle una vuelta .

La casa tiene un estilo que lo petó a principios de los 2.000, el más es menos y como tal, no le falta detalle, cuadros, libros, cuernos y hasta una alfombra pegada a la televisión . La pareja es muy de cocinar y para ellos es una de las estancias más importantes de la casa, un lugar tan fresco como su nevera en la que hemos visto colgados hasta los informes médicos de la estilista. Eso sí, en la casa de Raquel se toma aceite del bueno, el virgen extra.

Del baño poco queremos decir más allá de que alguien de la familia tiene aspera y seca y utiliza un tratamiento intensivo que no le debe ir muy bien porque tiene varios botes. Si continuamos por este maravilloso tour, accedemos a una segunda plata llena de luz y de rincones de almacenamiento. No, no es buena idea guardar cosas detrás de los espejos si vas a hacer unos fotos para vender tu casa.