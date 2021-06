Tras cerrar con los medios de comunicación su temporada número 17 al frente del programa de más éxito de las mañanas , Ana Rosa Quintana ha conectado con ‘Ya es mediodía’ para rendir su particular homenaje a su compañera de cadena Mila Ximénez , quién perdía la vida tan solo unas horas antes en su domicilio de Madrid.

“Bajando la escalera me lo han dicho, lo estábamos esperando, pero es como todo en la vida, puedes tener la idea de que esto va a ocurrir, estaba en casa, se había rendido, pero es un impacto porque es una mujer muy joven ”, así comenzaba la presentadora a hablar de la triste noticia que ha conmocionado a toda la profesión.

Y es que según ha explicado con mucho acierto Ana Rosa Quintana, el cáncer de pulmón sorprendía a Mila Ximénez en un momento de máxima felicidad en su vida “ Estaba más guapa que nunca, más feliz que nunca, más vital que nunca, se había cambiado de casa… Entonces es que es terrible, esta enfermedad es muy traicionera. Son enfermedades silenciosas y traicioneras… Me encantan las mujeres con carácter y con personalidad, que se echan la vida a la espalda y tiran para delante … Lo ha vivido todo, la época de lujo y glamour, luego entró en barrena, pero esas son las mujeres que hacen historia, las que saben tirar para adelante… Luego encontró en ‘Sálvame’...”.

Ana Rosa también ha tenido un recuerdo para Alba, la única hija de la fallecida “Para su única hija debe ser uno de los peores días de su vida, sus nietos, sus compañeros de ‘Sálvame’ que me consta que están devastados… No toca, no toca que una mujer en plenitud, con su familia, sus hermanos… y con muchas ganas de vivir”.