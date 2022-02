Raquel Mosquera consigue lo imposible: Alba Carrillo piropea a Isabel Rábago tras meses sin hablarse

La Casa de los Secretos las separó y Raquel Mosquera las ha vuelto a unir un poquito. Alba Carrillo no ha dudado en piropear profesionalmente a la que fuera su amiga Isabel Rábago. Sí, parece imposible, pero ha soltado un “Estuvo maravillosa y te lo he dicho antes en la reunión. Reconozco que estuvo muy acertada cuando habla de este tema porque se nota como gran periodista, está informada”. Eso sí, cuando Miguel Ángel Nicolás ha visto el gesto como un pequeño pasito hacía la reconciliación, pero Alba ha dejado claro que “lo de mi madre no se lo perdono”.