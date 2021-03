Rosa Benito no se calla ante Belén Esteban: “Tenemos libertad de expresión, igual que tú”

Rosa Benito echa balones fuera sobre los motivos de su enfrentamiento con Belén Esteban: “Yo quiero avanzar, me da igual lo que diga”

Días después de que Rosa Benito se mostrara del lado de Jorge Javier Vázquez tras su último enfrentamiento público con Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’, Belén le dedicó un duro mensajito y la colaboradora del Fresh ha decidido no entrar en una nueva guerra: “Tengo la conciencia muy tranquila”.

Dispuesta a no callarse nada y asegurando que no sabía que había dicho su examiga Belén Esteban de ella en el plató de ‘Sálvame’, Rosa Benito ha escuchado en directo las palabras de la princesa del pueblo y ha dejado claro que ella del pasado quiere saber poco o nada: “No tengo nada que decirle, no lo vi, no lo veo, no soy una persona veleta, tengo la conciencia muy tranquila, no he hablado nada de ella… Ella lo ha comentado y ha dicho que soy buena mujer…”.

Rosa Benito no está dispuesta a entrar en una guerra mediática con Belén Esteban igual que no lo estuvo nunca y ella misma confirmó que no habían tenido una bronca como tal, pero al hablar del motivo de su enemistad, Rosa si ha sacado un poquito las uñas. Unas declaraciones de su hija Chayo Mohedano fueron el detonante “Tenemos libertad de expresión, igual que tú la tienes, yo lo único que hablé fue un comentario con algo de prensa… Yo quiero avanzar, el pasado no mueve montañas, me da igual lo que diga”.

Sin entrar en la polémica, pero segura de que las acusaciones que le lanzó Belén no eran ciertas, Rosa ha explicado que nunca ha hablado mal de ella a nadie: “Nunca he hablado de ella a los compañeros, ella lo sabe perfectamente y tengo la conciencia muy tranquila… Yo hablaba con ella y le decía “cuídate”, estoy hablando de hace siete años y yo llevo 5 años fuera”.

Rosa Benito no sabe qué le deparará la vida y no puede negarse en rotundo a una reconciliación con la que fuera su gran amiga pero de momento tiene claro que no es una opción posible: “En la vida no sabes qué puede pasar mañana, a día de hoy estoy muy bien como estoy… No quiero estar anclada al pasado, quiero vivir hoy y mañana, soy feliz como soy, como estoy”.

Sin querer detalles de lo que sucedió entre ellas, pero dejando claro que su hija “está muy feliz”, Rosa ha comentado que Belén y ella se separaron por motivos de la vida “Tenemos vidas distintas y ya está, no quiero estar hablando del pasado… Llevo 5 años sin estar en ‘Sálvame’ y sin tener relación con ella”. Eso sí, ha dejado claro que a Belén no le influye nadie y que dice lo que ella cree que tiene que decir porque la conoce y sabe que los que la intentan envenenar le están engañando: “Cuando tú conoces a una persona y has tenido muchísima confianza y has tratado muchísimo, si tu vienes a calentarme la cabeza, eres tú la que tienes que decir que conoces a esa persona… Si yo conozco a ese ser humano, no me van a envenenar”.

