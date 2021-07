De la misma manera que se ha alegrado de la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’ , Rosa Benito ha dejado claro que no le gustó nada que Antonio David Flore s y la familia de la superviviente celebran de esa forma la victoria a las puertas de la tele y rodeados de cámaras “Vamos a respetar el dolor de otra gente” .

Rosa Benito ha intentado diferenciar lo de fuera de ‘Supervivientes’ y ha dicho alto y claro lo que le gustó y lo que no de la victoria de Olga Moreno. Tras volver a ver las imágenes de Antonio David Flores y su familia celebrando con champán y mucha alegría la victoria a las puertas de Mediaset , Marta López ha defendido con muchísima fuerza la naturalidad de las mismas, pero en el plató no han visto esta reacción como algo natural.

Rosa Benito ha tenido la sensación de que para intentar frenar la guerra y proteger a Rocío y David Flores, que son los que más le importan a ella, Antonio David Flores debería haber esperado a su mujer en el hotel y celebrarlo de puertas para dentro “Yo me quedo en el hotel”. Marta ha soltado un “¿Por qué se tienen que esconder?” y la colaboradora le ha respondido con un “Si no quieres guerra, no vayas al batallón”.