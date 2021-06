Pero sobre todo, Rosa Benito se ha preguntado algo muy concreto. Su sobrina está denunciando públicamente el maltrato mediático al que ha sido sometida, pero… “¿Esto va a ser un maltrato mediático para nosotros, para la familia? Esto es un maltrato mediático hacía los Mohedano y vamos a ver lo que pasa”. Además, Rosa “No entiendo que se alegren y están deseando para ver… A mí me gustan las cosas bonitas, me gusta la paz, el odio no conduce a nada, el odio lleva al odio y al dolor… A mí me gusta verla sonreír, odio contra odio, no. A mí me gusta la paz y la felicidad… no merece la pena ya que ella ha hecho estos doce capítulos diciendo que ha sido maltratada”.