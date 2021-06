“ Me parece vergonzoso y quiero que se vea porque se ha hecho público y lo hizo delante de la figura de Rocío … Ya que estaba delante, tenía que haber tenido un poquito de vergüenza y no tirar por tierra a nadie… Rocío Jurado era madre de tres hijos”, aseguraba Rosa Benito en el plató del Fresh al mismo tiempo que recordaba que la propia Rocío Carrasco había hablado públicamente del amor que siente por sus hermanos Gloria Camila y José Fernando .

Luis Mario: "No quise menospreciar a nadie"

“Lo que más ama Rocío Jurado es a su hija, su sangre, que se llama Rocío Carrasco” , es la frase exacta que pronunció Luis Mario Aparcero durante el homenaje que se realizó a la cantante en el Día Internacional de Rocío Jurado y la que ha querido matizar y aclarar en directo en ‘Ya es mediodía’. Según Luis Mario, sus palabras se han sacado de contexto y su intención no fue menospreciar a ningún miembro de la familia “Rocío Jurado amaba también a su familia y en su familia están sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos… A quién les tengo un profundo respeto. Yo he querido diferenciar que estamos viendo un delito de violencia de género y no podemos hacer oídos sordos… lo que ha hecho el alcalde de Chipiona es denunciar un delito …”.

ES más, ha puntualizado que no quiso hacer de menos a ningún miembro de la familia “No he querido menospreciar a Gloria Camila, José Fernando ni a nadie… Bajo ningún contacto he querido dejar en evidencia a nadie, he querido recalcar que Rocío Carrasco necesita el apoyo de su familia y de todo el mundo”.