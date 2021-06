Amador Mohedano señala a Ortega Cano como culpable del distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco

Amador Mohedano pone en duda que Rocío Jurado apoyara a su hija: “Para tirar por tierra a su hija, a su hijo y a toda la familia, no estaría”

Amador Mohedano: “Si yo llegó a saber lo de Antonio David me presentó en Madrid”

Todavía con lágrimas en los ojos y lleno de emoción, Amador Mohedano se ha abierto en canal frente a Iván García y le ha desvelado el verdadero motivo que le alejó de su sobrina Rocío Carrasco. Ni su relación con Antonio David ni la herencia ni sus intevenciones televisivas, Amador Mohedano asegura que fue la posible aparición de José Ortega Cano en la Tv movie de Rocío Jurado.

Tras la conexión en directo con ‘Ya es mediodía Fresh’ el día de que cumplían 15 años de la muerte de Rocío Jurado, Amador Mohedano se quedó un ratito charlando con el reportero del Fresh, Iván García y le contó lo más grande. El hermano de Rocío Jurado estaba especialmente sensible y no dudo en asegurar que la marcha tan temprana de la cantante les había dejado rotos “Nos ha dejado a todos desconsolados, a toda la familia… Nos ha dejado desarmados”.

Respecto al distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco, Amador se mostraba muy dolido, dejaba claro el gran amor que siempre ha sentido por ella y desvelaba por fin lo que para él es el motivo real de su distanciamiento. Se ha hablado de herencias, propiedades, amistades forzadas, pero Amador está convencido de que Rocío se distanció de ellos porque no quería que Ortega Cano apareciera en la TV Movie que se estaba preparando sobre la vida de Rocío Jurado “Desde ahí se rompió la historia”.

El que fuera mano derecha de la cantante tiene la sensación de que si Rocío siguiera entre nosotros no iba a quedar silla entera en la casa y que sí estaría al lado de su hija, como esta asegura en la docuserie de su vida, pero que no lo estaría para “para tirar por tierra a su hija, a su hijo y a toda la familia… No estaría”.

Ante estas asombrosas y exclusivas declaraciones de Amador Mohedano, su exmujer Rosa Benito ha aclarado en el plató que además de por la serie, también tuvieron diferencias por en la creación del museo de la cantante.

Amador Mohedano, sobre la visita de Rocío Carrasco a Chiopna: “Seguro que llamarme no me va a llamar”

Iván García ha querido saber qué pensaba Amador Mohedano del regreso de su sobrina Rocío Carrasco a la tierra de su madre y aunque se lo ha tomado con humor y ha mostrado su dolor por no tener relación con ella “Seguro que llamarme no me va a llamar… Me duele que mi sobrina Rocío, que lleva nuestra sangre, esté hablando y alardeando… Yo pienso en mi hermana y puf…”. Pero al mismo tiempo, ha dejado claro que no se cree sus lágrimas y que apoya al cien por cien las duras declaraciones de José Antonio “Estoy totalmente de acuerdo, lo llame a los dos minutos y le dije José”.

Eso sí, ha dejado claro que si él llega a saber lo que el ex Guardia Civil le estaba haciendo, otro gallo hubiera cantado “Si yo llegó a saber que tiene estos problemas con Antonio David me voy para Madrid, la meto en el coche y aquí paz y después gloria”.

Amador Mohedano también ha hablado de la visita que le hicieron Rocío y David Flores hace unos días “La chiquilla está jodida y el niño también está jodido… Tantas cosas legales y tantas cartas legales, aquí el que cuenta es este (señalándose al corazón)”.

Tras escuchar la entrevista, Alba Carrillo casi se sube a los focos del plató de la indignación y ha dejado claro que no entiende a Amador “No me gusta oír esto porque si quieren tanto a Rocío, esto tú no lo haces… No puedes decir que quieres tanto a una persona y digas estas cosas de su hija… es muy feo”.