Sonsoles Ónega, ante el momento “amante” de Marta Riesco: “No me siento identificada, ni he puesto los cuernos ni me los han puesto”

El último conflicto televisivo de nuestra compañera de ‘Ya son las ocho’ , Marta Riesco, se ha convertido en el protagonista del Fresh. Miguel Ángel Nicolás ha tenido la sensación de que todo el mundo se puede identificar con el caso de Marta Riesco y Antonio David Flores , pero Sonsoles Ónega le ha dejado claro que no “No me siento identificada, ni he puesto los cuernos ni me los han puesto”.

La presentadora ha querido restarle dimensión a un suceso que no todo el mundo ha padecido y que ella, hasta dónde sabe, no ha sufrido “igual ahora sale una muchacha y dice ‘tienes unos cuernos de aquí a Lima’”. Miguel Ángel Nicolás no podía creer que la presentadora no hubiera vivido algo así en toda su vida y ha insistido “qué aburrida tu vida”. Pero no parecía la única de la mesa. Rosa Benito también ha dejado claro que ella nunca ha sido “la amante” de nadie.