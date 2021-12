Sonsoles Ónega, molesta con los ataques en las redes sociales: “A mí no me metas en ese saco”

Una pregunta ante la que Sonsoles Ónega ha mostrado claramente su desacuerdo “No me metas en ese saco… No, no… Me meto para combatirlo y tengo todos los defectos del mundo, pero en eso de “¿Qué clase de seres humanos somos?”, no y tengo todos los defectos… Y puedo decir taxativamente que no lo haré nunca”. La presentadora ha mostrado su total desacuerdo con los ataques en redes sociales y ha reconocido que en los medios se cometen errores todos los días, pero no puede admitir que se hable de los seres humanos tachándonos a todos por igual.