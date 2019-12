Soraya, madre del bebé que una mujer intentó raptar: "Le dijo a la Guardia Civil que se lo querían llevar a Francia y venderle"

Soraya, la madre del niño al que una mujer intentó llevarse mientras compraba en una tienda en Almería, ha hablado para 'Cuarto al Día' apenas 24 horas después de sufrir este terrible susto: "El lunes vine a comprar al bazar que vengo siempre y cuando estaba pagando me acuerdo que necesito unos leotardos y le pido a la dependienta, con la que tengo confianza, que me vigile a los niños. Me desplazo unos metros y empiezo a escuchar mucho jaleo. Salgo y veo que el dependiente tiene agarrado a mi hijo y a una chica que no la conozco de nada. Entonces el chico me dice que se los había intentado llevar la mujer y yo me quedo impactada. Yo me dirigí a la mujer y le pregunté qué quería hacer con mi hijo y ella me decía que no había sido ella... Luego a la Guardia Civil le dijo que se lo querían llevar para venderlo en Francia ", ha contado.