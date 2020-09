Las terrazas de Madrid, en jaque por las nuevas medidas: "Cada vez, la gente es más reacia a salir"

Dado el aumento de contagios y de hospitalizaciones por covid en la Comunidad de Madrid (que, según Javier Ruiz , son un 134% más de los que se comunican oficialmente), el gobierno regional ha ampliado las restriciones con respecto, sobre todo, a las actividades de ocio. Además de restringir el aforo en funerales y bodas (donde ya no se podrá disfrutar de la tradicional barra libre), l as terrazas y restaurantes volverán a verse limitadas para evitar una expansión del covid que parece irrefrenable.

Como ocurría a principios de julio, el aforo de las terrazas será del 60% y la distancia de metro y medio ya no será de mesa a mesa sino de silla a silla. Dentro, la barra deberá estar al 50% y entre los comensales, vayan juntos o no, tendrán que mantener dicha distancia de seguridad. Por eso, muchos hosteleros están preocupados: "Son unas medidas muy duras y espero que no tengamos que cerrar", lamenta Javier, el encargado de un restaurante de Madrid.