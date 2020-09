La realidad de un centro de salud de Carabanchel, Madrid: no hay médicos ni de mañana ni de tarde

Sin embargo, en pleno de mes de septiembre y con una segundo ola de coronavirus a las puertas, la realidad de muchos ambulatorios de la capital es la siguiente: no hay médicos disponibles, ni de mañana ni de tarde, nadie coge el teléfono a los pacientes que llaman, aunque no hagan consultan sobre el covid y, como en el caso de este centro de salud de Carabanchel, los únicos servicios que funcionan son el de pedatría y enfermería desde el 26 de agosto.

Los auxiliares administrativos salen a atender a los pacientes

Según una de las enfermeras que trabajan en este centro de una de las zonas de Madrid más afectadas por el coronavirus , esta falta de profesionales puede deberse a la falta de contrataciones y las vacaciones. Hasta ella misma se ha sorprendido: "Lo único que sé es que desde el mes de julio ya no hay médicos de tarde y, ahora, que me he vuelto a incorporar, tampoco hay de mañana y las broncas nos las llevamos nosotros", ha denunciado en YEM.