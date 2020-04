El terrible testimonio de dos trabajadoras de la residencia de Las Rozas, sobre los fallecidos: “No había sitio dónde dejarlos y se pasa muy mal”

Han relatado estas dos trabajadoras que no dan abasto, "no hay suficiente personal", de hecho en estos momentos hay 40 personas de baja por contagio de coronavirus. Las cifras de muertes en este centro ascienden ya a 70 y podrían llegar a los 100: "No había sitio dónde dejarlos y se pasa muy mal", han relatado muy angustiadas.