Tiró la nota pidiendo ayuda por la ventana: el testimonio de la mujer agredida y encerrada por su pareja

La mujer narra que todo iba bien, pero la situación se descontroló cuando cierto día cogió su móvil y tenía una petición de amistad de un chico. “Se desconectó totalmente y ya no se controlaba, todo súper celoso, diciendo que lo había buscado… y ya cuando empieza el chip no para”.

“Me agredió, me rompió el móvil, me quitó las llaves, cerró y me dijo te vas a acordar de mi toda la vida cuando te duermas, me volvió a pegar…”, narra la mujer que decidió pedir ayuda por miedo a lo que pudiera pasar cuando se durmiera: “Pedí ayuda”.