El vídeo del hombre al que su pareja le cortó los testículos, justo después de ser agredido: "La mujer le decía 'cállate y avanza"

La testigo dice que, a pesar de haber grabado lo sucedido, hasta que ayer no vio lo ocurrido en ‘Ya es mediodía’ no se enteró de la verdad. “Yo salgo porque un hombre comenzó a gritar. Veo a una pareja discutiendo, me meto en casa y después de unos minutos vuelvo a escuchar la bulla. Cuando me asomo veo al hombre, la sangre, el charco y a la mujer con el móvil diciéndole ‘cállate y avanza’. El hombre estaba pidiendo auxilio, mareado…”, relata Katherina.