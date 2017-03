Tanto si crees en el amor como si no, ‘All you need is love… o no’ es tu programa

¿Dejarías todo por amor? ¿Crees qué el amor es para siempre? ¿Quieres declarar tu amor a una persona especial? ¿Quieres poner a prueba a tu pareja o decirle a tu ex qué ese olvide de ti? ¿Quieres cortar con tu pareja de una forma especial? Tanto si crees en las historias de amor como si piensas que el amor no es tu historia, apúntate al casting de 'All you need is love... o no', próximamente en Telecinco.