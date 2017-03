La peor experiencia de Teresa con su maltratador: "Veía cómo me iba muriendo"

“Cuando estaba en el coche yo veía cómo me iba muriendo, te da tiempo a pensar en muchas cosas. En lo que te vas a perder, en lo que dejas, a quien no volverás a ver… Tienes muchos miedos, yo quería que mi madre me diera la mano para morirme”, así recuerda Teresa con máxima dureza el día en que casi pierde la vida por culpa de la violencia machista de la que estuvo siendo víctima. La Guardia Civil se topó con una situación dantesca: una mujer que, mientras se desangraba, le explicaba que habían intentado matarla. Su amiga Gema no puede evitar las lágrimas al recordar el día en que casi le quitan a su "hermana".