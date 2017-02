Jordi, amigo de Alba: "Él me dio la mano después de matarla, quise arrancármela"

Jordi, Andrea y Dani compartían amistad con Alba y su asesino. Ninguno de ellos pudo suponer lo que acabaría pasando. La psicóloga Bárbara Zorrilla explica que "un asesinato representa el mayor fracaso para el maltratador". El 7 de octubre de 2013 el exnovio de Alba, fracasó. "No me lo creía, se te cae el mundo encima" explica Andrea mientras intenta contener las lágrimas al recordar el trágico día en que su amiga se fue para siempre. Jordi fue el primero en ver al asesino poco después de haber cometido su terrible objetivo: cuando se enteró recordó cómo horas antes le había dado la mano, "me arañé, quise arrancármela" recuerda.