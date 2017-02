Ucanca sufrió agresiones con la puerta de un zapatero entre amenazas de muerte

"Subió totalmente descontrolado, esa actitud no la había visto nunca en él", así recuerda Ucanca el aspecto de su expareja el día en que sufrió su primera agresión. En pleno cuento de hadas, cuando apenas había comenzado lo que parecía una relación perfecta con Joel Louis Gilbert, Ucanca sufrió la ira de una persona profundamente violenta y con sentimientos machistas entre celos y exceso de control. Con la puerta del zapatero, borracho tras toda una noche fuera de casa, Joel agredió a Ucanca con fuerza entre amenazas de muerte. "Lo que menos me dolía eran las lesiones físicas, lo que me dolía era el alma" afirma emocionada Ucanca.