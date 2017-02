Ucanca, secuestrada por su maltratador durante diez días, en 'Amores que duelen'

En el próximo programa de 'Amores que duelen' recuperamos la historia de Ucanca, la víctima de violencia de género que ha tenido mayor protección policial en nuestro país. Los abusos de su maltratador le obligaron a estar escoltada las 24 horas del día cuando éste permanecía en paradero desconocido. El único deseo de Ucanca es que él permanezca en prisión porque, a día de hoy, sigue temiendo por su vida. El "amor romántico" que le prometieron y un falso sentimiento de idealización hacia su pareja fueron, como explicará la psicóloga Bárbara Zorrilla, los principales problemas que hicieron caer a Ucanca en esta escalada de intimidación y terror de la que comienza a escapar.

Testimonio directo



Su maltratador ya contaba con otras cuatro denuncias de anteriores mujeres, algo que Ucanca descubrió cuando ya era tarde: "Estaba muy enamorada, me identificaba con él. Pensé que yo era la clave para ayudarle. Su padre me dijo que tenía muy buen corazón y que lo que necesitaba era formar una familia y estar tranquilo. Yo necesitaba entenderle porque le quería. No tenía nada que perder porque no tenía nada. Siempre me fijé en los malotes. He podido estar con cualquiera, pero caí", así explica Ucanca en primera persona la pesadilla que tuvo que vivir durante meses.