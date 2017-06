Cristina Tárrega

Moda para festivales











telecinco.es

Si bien la temporada de festivales dio el pistoletazo de salida poco después de Semana Santa, es a partir del mes de junio cuando en España empezamos a disfrutar de estas celebraciones tan típicas del verano. Desde música electrónica hasta pop, indie y rock, la geografía de nuestro país se va llenando de festivales y conciertos , desde este momento hasta septiembre. Por eso, ya sea porque vais a ir a disfrutar de uno de ellos o porque os vais de vacaciones, os dejo algunas ideas para que acertéis de lleno en vuestros looks .

Los ponchos y las camisolas, sobre todo cuando son de una tela ligera, como el algodón o la gasa, son un complemento ideal y más ahora que por las noches todavía refresca . Este de The Hip Tee (1), me parece una maravilla, muy combinable tanto con vaqueros y una camiseta básica como con un vestido como el que os propongo a continuación, también de The Hip Tee (2). Me parece una pieza muy cómoda y funcional, i deal para aquellos días en los que necesitamos algo sencillo pero favorecedor .

Este bañador de H&M (3) me parece el mejor ejemplo para darle la bienvenida de nuevo a una pieza que (creo) ha sido tratada muy injustamente durante la última década por la supremacía del bikini. Es una pieza cómoda, favorecedora y, tal como demuestra este en concreto, se puede utilizar como body muy fácilmente y ponérnoslo con unos vaqueros como los que os propongo aquí, también de H&M (4), o incluso con unos largos si no os apetece lucir pierna. Lo que más me gusta del bañador es, sin duda, el escote bardot, que según mi opinión nos queda bien a todas , lo cual es un plus.

Si algo está claro es que el verano tiene un je-ne-sais-quoi que n os empuja a una estética entre étnica y cowboy , sobre todo durante las vacaciones, claro está. Para mí, la mejor manera de llevar esta tendencia son los collares con un toque étnico, como este de Inside (5), junto con botas como estas de Sendra (6). Y, si eres de las que piensan que los flecos al final nunca pasan de moda , este bolso de Inside (7) es muy combinable, al igual que este cinturón de la misma marca (10), con tachuelas.

La comodidad es algo indispensable cuando vamos a hacer turismo o cuando vamos a pasar una larga jornada de conciertos, así que estas deportivas de The Hip Tee consiguen aunar la comodidad con un toque chic muy bonito. ¡Y no se nos puede olvidar proteger bien la vista! Nos esperan largas jornadas al sol, así que no se nos pueden olvidar las gafas, como estas de Inside (9).

Una tendencia que vuelve todos los veranos es la ibicenca . Charo Ruiz (3), diseñadora a la que adoro, lleva este estilo a su mayor exponente. Este año Zara (1 y 2) se ha unido a esta tendencia creando vestidos tan bonitos y versátiles como estos.

Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el peinado. No creo que deban ser muy elaborados pero sí que nos proporcionen un algo de comodidad y que si nos metemos en el agua sepamos que va a volver a su sitio. Me gustan sobre todo los que dejan el pelo suelto o semirrecogido pero con trenzas, de tal manera que gran parte del pelo va a permanecer peinada hagamos lo que hagamos .