Redescubriendo al diseñador Ulises Mérida

La semana pasada, aprovechando este buen tiempo que hace y lo bonito que se pone Madrid en esta época, estuve dando una vuelta por el Barrio de las Letras. Lo cierto es que parece que cada vez que salgo descubro un Madrid nuevo. Es como si la ciudad no dejase de respirar y crecer, de llenarse, cada vez, de lugares más interesantes. Y eso fue lo que me ocurrió, precisamente, el otro día, ya que me topé con una de esas tiendas que solo el escaparate ya hace que te de un vuelco el corazón y no puedes evitar entrar.