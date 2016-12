Tratamiento Svenson

Con la Navidad a las puertas, todos tenemos mil planes para estos días. En el trabajo, tenemos que dejarlo todo listo para estos días de vacaciones y para que el final del año no nos pille con las cosas a medio terminar. En casa, estamos tan contentos como estresados con los preparativos, sobre todo si tenemos niños. En definitiva, en un periodo que se supone que debería ser tranquilo y para disfrutar, acabamos dando el 200% de nosotros. Y esto se acaba notando, porque si hay algo en lo que vemos el efecto del estrés es, primero en la piel y después en el pelo.

Por suerte, el terremoto que muchas veces suponen estas fiestas dura muy poquito tiempo, pero si ya veníamos estresados de antes, o nuestra alimentación no es la mejor, muy posiblemente la calidad de nuestro cabello tampoco lo sea. No hablo de casos de alopecia, sino de aquellos que, a veces, notamos como el pelo se cae o está más quebradizo de lo normal. O, simplemente, que ya no tiene la calidad que tenía hace unos años. Y es que el estado de salud de nuestro cabello tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, y se ve muy afectado por el estrés, el sueño alterado y ciertos hábitos como el consumo de alcohol o el tabaco. Pero, sobre todo, se ve muy afectado por la alimentación que seguimos, ya que el pelo es, básicamente, agua, lípidos y proteínas extraídos de lo que ingerimos. Todos estos malos hábitos debilitan el cabello. Por ejemplo, si sabemos que el tabaco propicia el envejecimiento prematuro de la piel, es lógico pensar que la que forma el cuero cabelludo también se verá afectada.

Además, las sustancias nocivas del tabaco alteran los mecanismos implicados en la producción de estrógenos, favoreciendo la pérdida de cabello, y propicia el envejecimiento prematuro de la piel, incluida la del cuero cabelludo. Como os comentaba no hace mucho, sobre todo después de la llegada del otoño, había empezado a notar como tenía el pelo bastante seco y muy quebradizo, ¡el cepillo no engaña! Así que comencé a probar varios productos y, uno de ellos, fue el Tratamiento Regenerador de Svenson. Acaba de salir, pero en cuanto me lo recomendaron decidí probarlo para ver qué resultados daba. El tratamiento completo son 16 ampollas que te puedes aplicar en casa, lo cual me pareció genial porque no se tarda nada y esto te ahorra mucho tiempo. Además, solo es necesario ponerse dos a la semana, por lo que no hay peligro de que se nos olvide o de pereza.

Está recomendado tanto para hombres como para mujeres, y de los 16 viales que lo componen ocho son de Auxina, cuya composición está enfocada a inhibir la caída del cabello; y los otros ocho son de D-Panthenol, que mejoran la textura del cabello. Además están hechos a partir de extracto de aguacate, avena y romero, por lo que es un producto bastante natural y que aporta una dosis importante de vitaminas y minerales. No llevo mucho tiempo utilizándolo, pero sí puedo deciros que tengo el pelo más fuerte y con un tono más luminoso. Lo primero que notas es el cambio de textura, que se vuelve bastante menos áspera, sobre todo en aquellos que tendemos a tener el pelo más seco que graso.

Mi consejo es que, si os animáis a probarlo, antes de aplicar el tratamiento hagáis una buena limpieza del cuero cabelludo para eliminar impurezas y reactivar su flujo sanguíneo con un ligero masaje. También os ayudará bastante cepillar bien el pelo de raíz a puntas, y después aplicar el producto sobre el cabello limpio y seco. Como os decía, se utilizan dos viales a la semana, alternando un día el de Auxina y otro día el de D-Panthenol.

Así que ya sabéis, este producto es una muy buena opción para reparar el daño que ha podido sufrir el cabello. Pero, por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar, así que como propósito para el año que está a punto de empezar, lo mejor que podemos hacer es proponernos tomar conciencia de que todos nuestros hábitos se reflejan en nuestro cuerpo.

Os deseo una muy feliz y preciosa Navidad.