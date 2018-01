Diferencias esenciales entre prebióticos y probióticos

Mucho se habla últimamente del enorme valor que tiene ser conscientes de lo que comemos: que no importan tanto las calorías como los nutrientes, cuáles son las horas correctas para hacer cada comida o, incluso, cuáles son las mejores combinaciones de alimentos para que, al consumirlos, aporten sus máximos beneficios a nuestro organismo. Dentro de esa “alimentación inteligente” dos elementos que no paran de resonar y que cada vez más especialistas recomiendan son los prebióticos y los probióticos , enormemente beneficiosos pero que, a su vez, muchas veces no acabamos de comprender sus diferencias.