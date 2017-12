La importancia de la vitamina C

En esta época de frío, lo más común es que todo el mundo te diga que está resfriado, o que enlacemos una gripe con un catarro tras otro hasta que pasa el invierno. Estamos cansados, y al final siempre acabamos con ese pequeño malestar, algo de tos, mucosidad… Pero, que algo sea común no quiere decir ni que sea normal ni que esté bien. No deberíamos pasarnos el invierno malos ni cansados , y muchas veces la causa de que estemos así es la alimentación. Cada vez vamos más deprisa, comemos lo primero que pillamos y, ¿cuántos de nosotros nos paramos a pensar si estamos o no tomando la cantidad diaria exacta de nutrientes que necesitamos? Prácticamente nadie, pero si supiéramos lo absolutamente importante que es esto y cuanto malestar nos ahorraría, lo haríamos sin dudar. Pero, es cierto, nos limitamos a comer por no pasar hambre , no por alimentarnos. Y, muchas veces, lo primero que obviamos es la fruta y, con ello, podemos llegar a tener una carencia importante de vitamina C.