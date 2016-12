La magia de fin de año

Estamos en la recta final de 2016, se nos va el año, llevándose nuestras sonrisas y lágrimas, dejando un suave surco en nuestro rostro para que no olvidemos la experiencia vivida… El día 31, la magia se impone, necesitamos creer que iniciaremos el nuevo año con buen pie. Me encanta pasar esa noche rodeada de gente, sobre todo para ver la cara de inocencia que aflora en esas personas mayores cuando les anudo una cinta roja a la muñeca y pronuncio las palabras mágicas: “Felicidad, amor, salud… todo vendrá a tu vida este nuevo año”. Yo creo que el pensamiento positivo, el optimismo, nos ayuda a conseguir nuestras metas, pero sobre todo, y lo que es más importante, hace que vivamos sin angustia y con esperanza. Esto es muy fácil escribirlo, pero cuando la vida te somete a pruebas durísimas, el que tiene fe se aferra a ella, pero el que no la tiene… ¡cuánto cuesta no sucumbir! Por todo ello, al despedir el año necesitamos rodearnos de esas cosas que asociamos con la buena suerte. Pues ahí os dejo los rituales, nunca cambio, no soy como Terelu Campos, que cada año su lista se hace más interminable…

Y entramos en el mes de Capricornio. Felicidades a mi querida Tamara Gorro, que posee ese encanto especial, esa inmensa generosidad y ese “algo” que hechiza y a lo que es imposible sustraerse cuando está cerca… Con ella despediremos 2016, y estoy seguro que su presencia en el especial fin de año nos dará mucha suerte…

Rituales para iniciar el año con mucha suerte



- Comer lentejas la última noche del año es una tradición italiana para conseguir que no falte el dinero.



- Estrena una pastilla de jabón y lávate las manos cuando finalicen las doce campanadas. El día 1 dúchate con ella. De esa manera conseguirás muy buena salud.



- Quema incienso la noche de fin de año para purificar la casa y atraer la suerte a tu vida.



- Ponte alguna prenda de color rojo para que no te falte el amor.



- Mantén una vela roja encendida cerca de una ventana para llamar al amor.



- Coloca muérdago o acebo en la entrada de la casa y besa a tu pareja debajo de él si quieres que vuestro amor sea eterno.



- Pon piedras dentro de un cuenco con agua y sal durante toda la noche y regálalas a los que quieres para que actúen como poderosos talismanes durante el año 2017.



- Si quieres viajar durante el nuevo año tienes que poner una maleta en la puerta de tu casa antes de las doce campanadas.



- Empieza el nuevo año con el pie derecho, y algo muy importante: cuando suenen las doce campanadas procura tener dinero en los bolsillos.

¡¡¡Feliz 2017!!!