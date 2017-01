Tus sueños se hacen realidad

Finalizaron esos días mágicos en los que la atmósfera se llena de sueños, alegría, expectación… Esos pensamientos puros, todavía no contaminados por la vida, de todos esos niños que creen en los Reyes Magos. No existe ningún regalo en el mundo que te haga tan feliz como el anticipo a la ilusión de imaginar que los Reyes Magos te van a colmar de regalos, te van a traer lo que les escribiste en una carta con letras salidas del corazón y con una sonrisa, entre temerosa y expectante, por la duda de si lo traerán o no, dependiendo de si has sido lo suficientemente bueno… Porque, al menos en mi infancia, nos tenían atemorizados con el carbón… “Si no te portas bien, los Reyes te traerán carbón…” nos decían, transmitiéndonos la idea de unos Reyes justicieros que tenían la potestad de ver lo que hacíamos allí donde estuviéramos… Claro, que a mí no me asustaban porque yo no me lo creía…

Y luego, a lo largo de mi vida, he tenido la gran suerte de seguir creyendo en la magia, ahora con la fuerza del pensamiento, de la mente. Cuidado con lo que pensamos porque puede hacerse realidad es lo que siempre les digo a las personas que se me acercan y me dicen: “Soy Escorpio (o el signo que sea) todo fatal, ¿verdad?”. Es como si me transmitieran una energía destructiva, negativa, que se les puede venir encima en cualquier momento… Siempre hay que mantener un pensamiento positivo. Yo, durante tantos y tantos años que llevo escribiendo horóscopos, os intento transmitir esa idea. Si supierais la fuerza que tiene el pensamiento, la utilizaríais como un filtro especial para que nada oscuro y angustioso os invada. Si deseas algo con ganas, con ilusión, lo puedes conseguir. Y, por el contrario, si crees que te va a ocurrir algo malo, negativo, también puede llegar… Tu mente puede atraer todo aquello que piensas y envías no se sabe dónde. Tengo la experiencia de tantas y tantas personas que vienen a mi consulta desanimados, perdidos… Yo los lleno de esperanzas, les advierto de lo peligroso de ser negativos y les pido que no ennegrezcan su futuro porque, en el momento más inesperado, les puede sorprender gratamente… Y de hecho, cuando vuelven de nuevo a la consulta, la gran mayoría me dicen que su vida ha experimentado un cambio. Aunque su situación siga siendo igual de agobiante, ellos se sienten diferentes porque miran la vida con otros ojos. Ésa es la clave: las circunstancias no cambian, pero tu actitud hacia ellas sí puede cambiar. Sueña, medita, respira hondo, mira la maravilla que nos ofrece la naturaleza, contempla las estrellas y elige una de ella para pedirle un deseo… Vuela por encima de la realidad, pronto tendrás que volver a poner los pies en el sueño, pero si no te permites soñar, no se despertará en tu interior ese “algo” que te haga sentirte feliz, disfrutar de las pequeñas cosas y esbozar una tímida sonrisa con la secreta convicción de que podrás hacer frente a lo que venga… Y si algo que deseas no lo consigues, quizá sea porque no era bueno para ti. Borrón y cuenta nueva. A por otro objetivo… ¡A soñarlo y a atraerlo!

¡Feliz semana!