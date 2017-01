Emma Ozores, un diamante en bruto

Anoche dio comienzo el esperadísimo 'GH VIP5'. No se pudo pedir más de la primera gala de este 'Gran Hermano VIP' que promete ser todo un bombazo.

Los concursantes sufrieron en sus propias carnes el lema de esta edición “entra si puedes” en distintas salas en las que tuvieron que hacer frente a diferentes adversidades.

Irma Soriano, Aless Gibaja y Marco lucharon contra vientos huracanados hasta hacerse con las tres llaves vip que les dieron acceso a la casa. Mientras, Toño Sanchís, Alejandro Abad, Daniela Blume y Alysson eran encerrados con el maletín de los 100.000 euros en una sala que fue menguando ante sus respuestas fallidas a preguntas generales sobre las ediciones VIP del reality.

Por su parte, Alonso Caparrós, Elettra y Sergio tuvieron que sudar la gota gorda corriendo en una cinta transportadora para colocar las maletas en sus respectivas casillas. Y, por último, Emma Ozores, Ivonne Reyes y un desconocido Tutto Durán intentaban encontrar en la oscuridad la llave correcta que abriera la puerta a la casa.

Entradas accidentadas a más no poder en las que destacó Ivonne tragándose una puerta de cristal -con rebote incluido-, y el golpetazo que se llevó Alysson en un pie, una más de las heridas de guerra que la americana está últimamente acumulando en su cuerpo. Y es que, pocos días antes de su entrada en la casa Aly sufría una aparatosa caída de cara en la nieve, razón por la que ahora luce un ojo morado.

Es de agradecer la alegría e ilusión que varias de estas caras conocidas demostraron tener durante las primeras horas de concurso. Irma Soriano estaba pletórica, desbordando felicidad. Su larguísima trayectoria en televisión no le está impidiendo apreciar con intensidad la oportunidad de oro que le está brindando esta nueva aventura. Al igual que una amplia sonrisa no se borró de la cara de Alonso Caparrós. Un presentador que sabe lo que es vivir el más absoluto éxito y dejar de aparecer en pantalla durante años.

Sin olvidarnos de la gran Emma Ozores quien, desde el minuto cero, ha logrado enamorar a la audiencia. Sus comentarios hilarantes, sus estilismos imposibles y su inocencia y espontaneidad consiguen arrancar las carcajadas del público en situaciones de lo más cotidianas.

¡Las imágenes que ha protagonizado esta mañana intentando imitar a Ivonne Reyes haciendo ejercicio han sido impagables! Se cansaba a los 10 segundos de comenzar sus extraños movimientos con los que ha generado multitud de capturas de su ropa interior que dejaban entrever sus mallas. ¡Esta mujer es un diamante en bruto!

Mientras, Irma Soriano haciendo elíptica se marcaba una surrealista conversación con su madre. Sí, con su madre a través del objetivo de la cámara…

Y, desde las primeras horas, ya han comenzado a formarse algunos grupitos. Toño, Abad y Tutto se han pasado la mañana tumbados hablando de música mientras sus compañeros estaban en continuo movimiento. Pero el exrepresentante de Belén Esteban también ha tenido tiempo para hablar de sus detractores, de aquellos que le critican e insultan por las redes sociales a quien no duda en denominar “terroristas de quien recibe amenazas”.

Por el momento, todo es buen rollo y armonía pero con las personalidades que tenemos en la gran casa de Guadalix me temo que los roces no tardarán en llegar. Irma terminará cansando a algunos de sus compañeros, incluso ya he pillado alguna que otra mirada maliciosa en su dirección. Blume e Ivonne son mujeres de carácter, y Elettra –quien ha estado a punto de perder un diamante por el desagüe en su primera ducha- posee una fama bien trabajada en sus altercados en los realities de otros países. La ácida ironía de Alejandro Abad hará su presencia, y los excompañeros de colegio Toño y Caparrós son totalmente imprevisibles.

¡Esta edición promete! Y no olvidemos que a partir del martes, cuando podamos disfrutar de la segunda parte de la primera gala de 'GH VIP5', mi compañera Terelu Campos hará su sorprendente aparición en Guadalix como dueña y señora de la cocina. No podemos pedir más.

Para cualquier información de interés sobre los temas que tratamos, podéis dirigiros a mi correo o visitar mi página web