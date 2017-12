Israel Lancho 'GH VIP 3' agredido al intentar frenar un atraco

Además de la agresión, el ex-concursante de 'GH VIP' sufrió amenazas tal y como él mismo ha relatado en los medios extremeños: "Me amenazaban, me decían que me iban a rajar, así que ahora están acusados de robo con violencia y amenazas".

Israel Lancho fue citado este miércoles en el juzgado para que pudiera celebrarse un juicio rápido, pero ha confirmado que no ha habido sentencia de conformidad ya que los acusados del robo lo han acusado a él por una presunta agresión. Hecho que ha desesperado al torero que se recupera de los múltiples golpes que recibió en el rostro: "Ahora dicen que me van a denunciar a mí, cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Sólo quería que no volvieran por aquí! Es la primera vez que me veo en una situación así . Ahora sólo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú a mí qué clase de país es este”.