Raquel Morillas 'GH3': “Hoy es el 14º aniversario del accidente que cambió mi vida y mi cara para siempre”











El 2 de Junio de 2003 tuvo lugar el fatídico accidente que cambiaría por completo la vida de Raquel Morillas , ex-concursante de Gran Hermano 3. Accidente automovilístico que Raquel sufrió junto a su compañera de edición y entonces pareja sentimental Noemí Ungría , del que Raquel salió gravemente herida y con secuelas de por vida teniendo que ser operada en 10 ocasiones.

Un durísimo golpe del destino que hoy Raquel recuerda con energías renovadas, habiendo por fin conseguido transformar el dolor en alegría por poder seguir celebrando su segundo cumpleaños. Porque, sin duda alguna, tal día como hoy, hace 14 años, mi amiga y compañera de concurso volvió a nacer:

“Hoy 2 de Junio, es el aniversario del día más triste y duro de mi vida , hace 14 años de aquel fatídico accidente que cambio mi vida y mi cara para siempre. Todos los años que han ido pasando, este día era muy difícil para mí, siempre con recuerdos del antes y el después, lo que me hacía llorar bastante y estar muy triste, pero este año va a ser diferente.

Han pasado 14 años ya y ahora doy gracias por seguir aquí. Gracias porque en estos años he conocido a mucha gente que hoy en día me hacen sentir que merece la pena seguir aquí .

Gracias a la persona que siempre está a mi lado pase lo que pase, gracias a mi familia por todo y sobre todo también gracias a mis amig@s porque habéis hecho que no parezca que mi familia está tan lejos, os quiero muchísimo y a partir de hoy, todos los 2 de junio serán un segundo cumpleaños para mí , GRACIAS DE CORAZÓN”.

Palabras que distan mucho de la entrevista que realicé a Raquel Morillas en 2014 en la que hablaba de su accidente con Noemí de la siguiente manera:

Noemí siempre formará parte de tu vida debido al trágico accidente que sufristeis ambas en el 2003.

Sí, nos separamos justo al año siguiente. Es algo que nunca podré olvidar pase lo que pase.

¿A cuántas operaciones tuviste que hacer frente?

Llevo 10 operaciones desde el accidente, pero han sido siempre por problemillas. Cuando me tuvieron que operar de urgencia y me dejaron sorda de ese oído. Luego que si me salió un bulto por encima de la nariz, y se dieron cuenta de que tenía un agujero en el hueso que no se arregló en su día. Cosas así…

¿Cuál ha sido la peor secuela que te dejó el accidente?

No ver y no oír absolutamente nada por el lado izquierdo. Por eso tengo girado el ojo, en el accidente se me partió parte del cráneo y se me machacó el nervio óptico.

¿No se pudo hacer nada?

Tiempo después, un médico de Barcelona me dijo que era una pena, porque en un hospital de Miami con una sola operación tras el accidente habrían podido hacer que mi ojo se quedara centrado, ¡y eso para mí habría cambiado una barbaridad!

Si aun así no habrías recuperado la visión del ojo, ¿por qué sería tan importante?

Porque mi ojo está en su mundo, como el de Leticia Sabater, y cuando estoy cansada más aún, se me va a Murcia y yo no me doy cuenta, y si estoy hablando con alguien que no me conoce, esa persona se gira porque se piensa que estoy mirando conscientemente a otro lado. Así que nunca puedo olvidarlo, es algo que siempre voy a tener para toda mi vida.

¡Aun así te veo muy bien!

Bueno, no doy susto como otra gente que ni siquiera ha tenido accidente. Tengo que dar gracias a Dios de poder contarlo y poder llevar una vida normal, pero es verdad que esas secuelas marcan mucho y es difícil decir que está superado, porque por desgracia, está ahí.

¿Y psicológicamente?

No lo tengo superado, no te voy a engañar… Hay veces que cuando estoy sola, tengo un mal día, y de repente aparece en mis manos una foto de como era antes, me hundo. La gente me dice que estoy fantástica, pero mis padres y yo sabemos cuál era mi cara de antes.

¿Ese accidente no te ayudó a darte cuenta de la gente que realmente estaba a tu alrededor por puro interés?

No, porque me pilló estando con Noemí, y la gente que pudo ir al hospital quitando a mis amigos como Marta López y tú, que cada vez que podíais ibais a verme, los demás eran gente de Noemí. Había mucho interés.

¡Felicidades por tu segundo cumpleaños Raquel!

