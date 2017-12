Paula, novia de Carlos, se defiende de los rumores de su supuesto affaire con el hermano de Javi 'GH Revolution'

“Siempre fuertes, siempre juntos. No podrán contigo, no podrán conmigo, no podrán con lo nuestro. Sin ti ya no quiero, sin ti ya no puedo. Si tú me dejas, siempre tuya. Ya grite cuando debía callar, ya calle cuando debía gritar. Ya me levante muchas veces pensando que no caería más. #sintiyanopuedosintiyanoquiero ”