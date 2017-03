Nueva York en cinco días

Todos los que me leéis, conoceréis mi pasión por Bruce Springsteen, por el running, por las rayas marineras y por Nueva York. Mira que hay sitios en el mundo que visitar… pero reconozco que esta ciudad me atrae y hace que vuelva a ella, con frecuencia. El pasado miércoles regresé por décima vez, de la ciudad de los rascacielos, de la ciudad que nunca duerme. Una de las cosas que más me gustan cuando repito destino, es que ya no tengo la “obligación” de visitar las atracciones más turísticas (aunque al final siempre repites alguna…). En esta ocasión decidí conocer las cataratas del Niágara y volar desde la ciudad de NY a Buffalo. Fue toda una experiencia, que recomiendo al 100%.

Desde Nueva York, el vuelo dura menos de una hora y media. Cuando llegas, tienes dos ubicaciones para contemplarlas…el lado americano...

Y la parte canadiense, mucho más espectacular.

Allí se rodó Niagara, película estadounidense que llevó al estrellato a Marilyn Monroe.

Y aunque la localización en esta época, es muy ventosa y fría (-15º) disfrutas igual…la visita.

De vuelta a Nueva York, volví a pasear y pasear. Tan pronto dejas el edificio Flatiron, como cruzas el Puente de Brooklyn, te tomas un delicioso café entre barcos y rascacielos en Seaport, o visitas el Museo de Arte Moderno MOMA, donde siempre encuentras alguna exposición que merece la pena.

El Empire State te vigila, de noche y de día…

Y Times Square sigue igual que siempre, con sus pantallas de LED, sus tiendas que cierran de madrugada, su mogollón de gente, y si buscas bien, alguna red wifi que te permite conectarte…

Nunca cogí el Roosevelt Island Tramway, el teleférico que se encuentra en el río Este y conecta con la isla Roosevelt a Manhattan.

Tampoco había estado en el Intrepid Sea-Air-Space Museum, en el muelle 86, en el West Side de Manhattan, donde tienes a un lado New Jersey y al otro, Nueva York.

Tenía ganas de playa, de oír gaviotas y oler el mar, por eso no dudé en coger el metro para ir a Coney Island, en el sur de Brooklyn. Una gran playa sobre el océano Atlántico bordea un inmenso parque de atracciones, todo con un aire muy americano.

Pasear por Central Park y caminar por la 5ª Avenida, siempre es un buen plan.

Y mirar mirar escaparates, y empaparme de todo lo que se lleva…

Recuerda que responderé a tus preguntas la última semana del mes.