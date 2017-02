En positivo

Hoy quiero recuperar un clásico gatuno que consiste en intentar destacar lo positivo de cada concursante. Confieso que he evitado este ejercicio en algunas ediciones porque me resultaba harto complicado. Así fue en la pasada edición convencional. No es que me vaya a resultar esta vez muy fácil, pero en todo caso me quiero obligar a hacerlo. Imposible garantizar, por tanto, el resultado. En el peor de los casos puede pasar que se me quede corto el escrito hoy. Bien pensado tampoco es malo, y compensará el de ayer, que parecía interminable. Antes de eso quiero repasar algunas de las cosas que pasaron ayer en la casa, aunque tampoco va a ser un día que pase a la historia de este bendito programa.

Daniela siguió ayer dando la chapa a todo el mundo con Aly y el problema surgido entre las dos. Dice que ahora entiende muchas cosas y que su excompañera siempre pensó lo mismo de ella. Lo ve meridianamente claro. Recordemos que Aly le dijo “no entiendo nada de lo que haces” y añadió que se había sentido incómoda al saber que Daniela se había dirigido a Aylén en el ‘confe’ y había seguido hablando de ella en la radio junto a su novio. También creo que Daniela escuchó que criticaba en el baño su forma de comer y alguna otra cosa que le haya podido llegar. No parece nada de esto tan grave como para que sea tan drástica, menos para que vaya pregonando su problema como si fuera lo más importante que ha pasado en esa casa durante las últimas décadas.

Aly decidió vencer su pereza y fue a hablar con Daniela para pedirle disculpas de esta forma: “Me siento mal y quiero pedirte perdón”. La respuesta inmediata fue un escueto: “No sé, tía”. No parece la mejor manera de acercar posturas, y en puridad no se puede decir que estuviera aceptando sus disculpas. Hubo que esperar hasta el final de la charla para ello. Daniela es de esas personas a las que les gusta decir siempre la última palabra, y ayer hizo para decir a manera de coda o estrambote que aceptaba las disculpas de Aly y se lo agradecía. Diría que se lo guardó hasta el final por ver cómo transcurría la conversación. No fuera a ser que lo considerase poco apropiado finalmente. Ni una palabra de autocrítica, ni una sola aceptación de culpa.

No esperaba que resolvieran nada en esa conversación, aunque el gesto de Aly dice mucho de ella. Te puede escupir en cuanto te descuidas, pero también sabe pedir perdón y reconocer que muchas veces es más burra que un 'arao'. Sinceramente, creo que prefiero correr el riesgo de que me escupan a sufrir la doblez máxima de Daniela. No creo que en este conflicto tenga toda la razón ninguna de las dos, pero a Aly la veo venir y aun cuando su forma de comportarse me parece detestable no aprecio maldad detrás de sus actos. Es básica en sus reacciones, y lo admite. Dice que se le da bien sacar de quicio a Aída, pero no tratar con sus amigos en muchas circunstancias. Tiene evidentes dificultades con el trato personal y no sabe diferenciar en ocasiones lo que está bien de lo que está mal. Esta es una característica típica infantil. Madurar consiste entre otras cosas en tener claro lo que no se debe hacer. Aly todavía no ha madurado del todo.

El carácter de Daniela no tiene nada que ver con esa Aly primaria y algo infantil, aunque noble y sin exceso de maldad. Ella se presenta a los demás como un ser de luz para cegar nuestros ojos y que no veamos sus malas intenciones, o lo retorcidos que son sus razonamientos la mayor parte de las veces. Ayer estuvo mucho rato jugando con la idea de cambiarse de habitación. Así lanzaba el mensaje a Irma y Emma de que se está empezando a alejar emocionalmente de ellas. Además, era un modo de acercarse a Marco para terminar de tocar las narices a Aly. Al final no lo hizo, pero amagó con ello y lo convirtió en tema de conversación y conflicto. A Daniela le gusta ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro.

Tras el acercamiento habido el martes entre Daniela y Elettra, ayer parece que la locura fue decidir establecer alianza con Sergio. Es una alianza imprevista e indescriptible. Si al concejal le das bola se puede convertir en un mal remedo del inspector Gadget mezclado con un doctor Watson versión Mr. Bean. Cree que lo controla todo, y probablemente sea así, pero de poco le vale. Pienso que Daniela ha querido hacer este acercamiento a Sergio porque se aburre y se está empezando a quedar sin cómplices de sus locuras.

Daniela desconfía de Emma y algo parecido le pasa con Irma. Con Aly pasa su peor momento y ayer mismo descartó que vaya a pasar algo ente ella y Elettra. Mantener buena relación con Elettra y convertirse en principal aliada de Sergio es harto complicado porque la guerra está declarada entre ellos dos. Ayer Elettra volvía a dudar de la hombría de Sergio. “Pusilánime sin cojones”, le llamaba y añadía poco después: “Límpiate la leche de la mamma en la boca”.

Daniela empieza a situarse en primera línea de fuego en todas las batallas, pretendiendo tener buena relación con ambos frentes, lo cual es misión imposible. En el concejal ha encontrado el último aliado posible, aparte de librarse de recibir puntos suyos en las nominaciones de esta noche. Unas nominaciones que serán a la cara, por primera vez en este GH VIP, lo cual puede terminar con los planes que el martes expresó Daniela, dispuesta a que Aly estuviera entre sus nominados.

Alejandro va a seguir siendo crucificado por el único pecado de existir. Si no habla porque se aísla, si lo hace porque está disfrutando de los conflictos. Ayer Daniela repetía que el músico está disfrutando de su enfrentamiento con Aly, lo cual es otra invención. Si pregunta y se interesa por cómo está interpreta que es para mofarse de ella. Tanta maledicencia e interpretación disparatada de todo lo que hace o no hace Alejandro está empezando a afectarme. No soporto tamaño nivel de injusticia y me empieza a invadir el desánimo. No me gustaría que nada de lo que pase en esa casa me afectase personalmente, pero no puedo evitar vivirlo con tanta pasión.

Por si fuera poco, Irma fue ayer a decirle a Alejandro que está abusando del blog. Dice que las reglas determinan un tiempo máximo de uso diario del blog de 15 o 20 minutos y él está mucho más tiempo. Las razones de su queja son dispares. Que si los demás no pueden escribir cuando les apetece porque está él, que si tanto tiempo escribiendo en el blog le impide relacionarse con los demás, que si patatín, que si patatán. En realidad, no es nada más que otro modo de meterle el dedo en el ojo a Alejandro.

No he visto a Irma quejarse a los que monopolizan los aparatos de gimnasia todas las tardes. ¿Y si otros quieren usarlos? No podrán porque están ellos, pero eso no importa. Claro que no importa, porque si alguien quiere usar la elíptica no tiene más que decirlo, igual que si quiere sentarse a escribir en el blog. Ahora bien, si cualquiera pasa más tiempo nadie le dirá nada, solo hay que quejarse a Alejandro. “Ten en cuenta que si tú te aburres puedes hablar con Emma”, decía con evidente razón Alejandro. Irma hacía oídos sordos, evitando ponerse en la piel de un Alejandro al que se critica hasta por respirar, y que encuentra en el blog ese momento de evasión que otros obtienen de otro modo. Irma y Emma pueden competir por cuál de las dos tiene menos empatía. Irma ofrece sucesivamente la cara y la cruz. Una me puede llegar a agradar, mientras que la otra en ningún caso.

Y toca valorar en positivo a los concursantes que aún quedan en la casa. Espero que las musas no se hayan olvidado hoy de mí. Voy a ello:

Alejandro: Él es GH puro. Concursante genuino de los que siempre reclamamos. Bueno humor, paciencia y respeto del juego. Una joya.

Alyson: Ya he dicho unos párrafos más arriba que me parece noble y sin demasiada maldad. Aly es poco entrometida, no suele participar en chismes por la vía que fuera. Sin ser excesivamente sociable, tampoco plantea grandes problemas a la convivencia. Le falta algo de valentía, especialmente en el tú a tú. Se crece cuando va en pandilla, ganando mucho en el trato personal e individual. Ah, y canta bien.

Daniela: Creativa, imaginativa e incansable. Es un torrente de idas y venidas. No se está quieta ni cuando está quieta. No dudo de que está viviendo la experiencia a fondo y sin límites. En ese aspecto es generosa de cara al espectador. No ha ido ahí a estar, sino que reclama su cuota de protagonismo. Y es enormemente ambiciosa en ese aspecto. Es la primera concursante que ha dado sentido a la Radio GH, logrando que sea un gusto escucharla cuando está ella al mando.

Emma: Tiene voz de niña y me sigue evocando bonitos recuerdos de mi adolescencia. He crecido viéndola en la televisión, y aunque creo que está en el sitio equivocado agradezco algo que le escuchado decir a su madre y es que le hacía ilusión entrar en la casa de Gran Hermano. Solo por eso le doy las gracias. Y adiós, muy buenas.

Elettra: Probablemente uno de sus defectos es también su principal virtud, sobre todo expuesta en un programa como este a la observación permanente. La italiana heredera de un imperio automovilístico que nunca será suyo no tiene freno. Cuando pisa el pie en el acelerador de emociones no lo suelta hasta que su deportivo está a punto de empotrarse en una pared. Va casi siempre en sexta marcha, o más. Continuamente revolucionada, no deja lugar para la imaginación. Ella es así. Y por mucho que lo podamos lamentar, no ofrece lugar a dudas. Su motor suena con tanto estruendo de natural, no es que esté trucado.

Irma: Es con quien más esfuerzos estoy poniendo por verle el lado bueno, aunque he de confesar que me está costando horrores. Me quiero quedar con la cara de la moneda, donde veo con agrado su espíritu de madre luchadora, fuerte y protectora. Prefiero no ver la cruz.

Ivonne: Es la reina del zigzagueo. Su lengua serpenteante no dice nada y lo dice todo. Con su peculiar tartamudeo solo pretende ocultar sus pensamientos. También sus sentimientos. Ella es el enorme cartel que impide ver el paisaje pintoresco.

Marco: Elegante, como buen italiano. Se expresa con una corrección y facilidad que considero por encima de la media. Se nota su sólida formación, así como la vida viajera y cosmopolita que le ha tocado vivir. A pesar de cierta tendencia a obcecarse, creo que es comprensivo y tolerante. Que sea un profesional del reality no es nada malo para este gato proclive a la causa.

Sergio: Aunque él no lo sospeche tiene en común con Aída un alto concepto de sí mismo. Diría que tal vez excesivo. Enormemente observador, controla cada detalle de lo que está a su alrededor. Esté más o menos equivocado en su análisis, creo que no tiene doblez. Es tal como lo vemos, guste o no.

Al final me ha quedado bien largo. Una vez más.

Mokeskine del gato

Hoy tenemos una fiesta. Y será una fiesta con salto mortal y doble tirabuzón. Como siempre, con Jordi González como amo de la pista. El salto puede ser mortal de verdad si sale Alejandro. Y se me antoja un doble tirabuzón si además de quedarse este concursante entra repescada Aída, y si han de ser dos repescados, aunque sea temporalmente, que también vuelva a su casa Toño, al que no dieron ni la más mínima oportunidad, prejuzgado injustamente en el dudoso tribunal de la casa de Guadalix. El menú promete mucho. Puede ser la gala más importante de esta edición VIP. El acabose, oiga.