Jueves 7 de diciembre: Hugo avisa a Rubén: "No me voy a pelear por boludeces"

Hugo y Rubén son 'enemigos irreconciliables', pero ya se dirigen la palabra. Al uruguayo le desapareció anoche un paquete de pan bimbo y sin acusar a nadie lo comentó con Rubén en tono serio: "A estas alturas no me voy a pelear por boludeces" . Una afirmación que sonó a declaración de intenciones. El gallego por su parte le animó a cogiera en la despensa un paquete de pan de otro compañero, pero el uruguayo no está por la labor.