Lunes 23 de noviembre: Miriam reprocha a Rubén haberla comparado con Aly

Por la noche Rubén y Miriam volvieron a charlar y a repasar las cosas que decepccionaron a la rubia. A la gallega no le gustó nada que el muchacho la comparara con Alyson. Recuerda que el gallego comentó que "de cuerpo no, pero de cara" le gustaba más la VIP y eso "queda feo y no es de persona con mucha clase" , sino "de niñato" . Rubén se justificó con que no lo hizo con maldad.