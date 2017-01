Cuando me he levantado esta mañana tenía 87 mensajes por leer. 87 mensajes que hablaban de ELLA.

La mejor amiga y compañera de piso de mi hermana Charry.

La hija del rector, Ramón Saura.

La sobrina de Juan Elías y responsable de su campaña al rectorado.

Y hoy, la cara que más ha a aparecido en los telediarios.

La sangre y el móvil de Ana Saura estaban en el coche accidentado de Juan Elías, sin embargo este ha salido en libertad bajo fianza alegando amnesia. ¿En serio? ¿Alguien se lo cree? A mi ya me engañó una vez diciendo que se presentaría a las elecciones y no me va a volver a engañar. La amnesia sólo es una estrategia para ganar tiempo mientras intenta limpiar las pistas que demuestran que él es el responsable de la desaparición de Ana. Elías puede manipular a un doctor para que diga que esta amnésico, a un juez para que le deje libre o a los medios de comunicación para que no pongan cierta información. Pero nuestra MURalla es irrompible. Ni él ni nadie me va a callar. Llevo los dos últimos meses mano a mano con Juan Elías y Ana Saura y sé cosas que estoy seguro que al “mejor” profesor de la Universidad no le van a gustar.



¡¡No os fallaré!!