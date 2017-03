Cristina, a Mercedes: "Te he puesto como un pastelito de fresa para que tengas luz"

Ariadna llegó a la pasarela de 'Cámbiame' para pedir un cambio para su madre porque quería regalarle un nuevo look porque lleva mucho tiempo desanimada. Mercedes desde que tuvo un accidente trabajando ya casi no se arregla y le ha costado salir a la calle. Pero Cristina Rodríguez ha querido darle luz y ánimo para que cambie de actitud: ""Te he puesto como un pastelito de fresa para que tengas luz y para que te quieran comer", ha explicado la estilista.