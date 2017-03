Hoy en ‘Cámbiame VIP’... el cambio de Marlène Mourreau generará mucha polémica

Marlène Mourreau llega a 'Cámbiame VIP' pidiendo a nuestros estilistas que le ayuden a vestir bien. A su propio hijo no le gusta el estilo de su madre porque "siempre quiere llamar la atención". Uno de los tres será el elegido o elegida para cambiar a la vedette, un cambio que no gustará a Cristina ni a una de las acompañantes de Marlène. No te lo pierdas, hoy a partir de las 14.15h en Telecinco.