Pelayo sobre su gran cambio a Nela: “Quiero que arrases en cualquier sitio”

Nela llegó a 'Cámbiame' pidiendo un cambio físico porque en las entrevistas de trabajo causa muy buena impresión por teléfono pero en persona la cosa no va tan bien. Además, ella quería que su pareja la viera bonita por dentro pero también por fuera. Pelayo fue el elegido para hacerle el cambio y no defraudó. La vistió de ganadora, según Cristina, para que arrase en cualquier sitio al que vaya. El estilista quiere que con este nuevo look confíe más en ella: "Nunca es tarde para conseguir lo que quieres".