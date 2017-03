El mensaje de Natalia: "Siempre voy a estar con los débiles porque yo lo he sido"

Natalia Ferviú se va del plató muy indignada tras ver la actitud tan fría de Lucía con el cambio de su hermana. Después de unos minutos, la estilista ha vuelto para explicar lo que le ha ocurrido y por qué lo ha hecho. "Siempre toda mi vida porque lo he sido, voy a estar con los débiles, con los raros y con los diferentes, y me fastidia que tengas una hermana, que no pongo en duda que te quiera, pero lo canalizas muy mal", ha dicho la estilista.