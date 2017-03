Sonia protagoniza el primer 'Cámbiame... a peor': ¿Le habrá gustado su look?

"Mal vestida", "os va a espantar", "que este cambio se entienda como se entienda"... estas son algunas de las afirmaciones de Natalia Ferviú en el programa después de proponerse a hacer un cambio a peor. Pero esto no significaba que Sonia no iba a estar guapa sino que se iba a ver muy diferente a como suele ir vestida cada día. La participante es una mujer muy clásica, conservadora, pija.... y nunca suele elegir un mal look pero ha venido a 'Cámbiame' porque quería que le dieran un meneo. Y Natalia lo ha conseguido, "me apetecía reivindicar las princesas. ¿Por qué siempre pensamos que un buen look es un look clásico, conservador, de pijas...? Estoy harta. el chándal mola, la chaqueta y todo lo de Vallecas, está muy bien", ha explicado la estilista.