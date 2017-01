Sylvia Pantoja, experta en apps de "ligoteo"

El look de la sobrina de Isabel Pantoja no necesita ningún cambio según los estilistas, pero Cristina ha querido ayudar a Silvia a cambiar su vida: “Métete en una app de estas de ligoteo, miente con tu foto…” Sin embargo Silvia ha advertido de que ella ya es una experta en esos temas, pero que no es lo busca: "Yo no quiero eso, eso es pan para hoy y hambre para mañana". Dicho lo cual se ha despedido de 'Cámbiame' no sin antes cantarnos su nuevo single: 'Y hubo alguien'.