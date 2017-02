Rafa Mora deja la talla XXS

Rafa Mora nos tiene acostumbrados a esos looks ajustados con tallas XXS para marcar bien sus músculos. Pero desde que conoció a Macarena, el colaborador de 'Sálvame' ha cambiado por dentro y ahora quiere cambiar por fuera. Pelayo Díaz ha querido convertirlo en un auténtico dandi, un hombre elegante y con buenos modales. Cuando se ha visto, ha alucinado con su nuevo look, y le ha dicho a su estilista que le ha impresionado su trabajo, "te has superado", ha asegurado.