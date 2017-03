Natalia Ferviú renueva la imagen de Tatiana Delgado en 'Cámbiame VIP'

Tatiana Delgado es una persona muy insegura con su cuerpo, desde los 18 años se ha sometido a bastanates operaciones de estética. La bailarina ha conquistado a Natalia Ferviú en la pasarela de 'Cámbiame VIP'. La estilista quería saber cuántos retoques se había hecho en total . Su primea operación fue la de pecho y fue muy problemática, "me operé tres veces seguidas en un año", ha asegurado, estaba muy obsesionada. También se puso colágeno en los labios, "horrible", ha comentado. Pero la peor de todas fue cuando se retocó el culo, "cuando salí de 'Supervivientes' me quedé muy delgada, perdí 15 kilos", ha dicho, "una persona empezó a machacarme, me dijo que estaba mal, que estoy fea, y pedí consejo a alguien que no debía", ha añadido. ¿Pero cuánto le ha costado todo? En 'Cámbiame' hemos hecho el recuento total y la suma asciende a 59.700 euros .

Carlota Corredera ha querido saber qué parte del cuerpo de Tatiana Delgado le gusta más a su novio. Y Víctor lo tiene claro: su culo. Además ha asegurado que le ha aconsejado muchas veces que no se vuelva a operar, y no la va a dejar a hacerlo más. Esta afirmación no le gustado mucho a Natalia Ferviú, quien ha vuelto del backstage para rebatir esta opinión de Víctor: "Cuidadito, si ella se quiere hacer cosas...", le ha dicho.





Tras conocer su fragilidad y su belleza interior y exterior, la estilista ha renovado su imagen pero manteniendo su esencia. "Eres extraordinaria y que nunca nadie te haga creer ni sentir lo contrario", le ha dicho a la exconcursante de 'Supervivientes' antes de quitarle la venda de los ojos. ¡Fuera complejos!