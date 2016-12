Laso: "Los árbitros estuvieron, pero yo no los vi"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó la actuación de los árbitros este jueves en la derrota de su equipo ante el Estrella Roja (82-70) con motivo de la decimocuarta jornada de la Euroliga, por lo que aseguró que los colegiados estuvieron en la Sala Pionir, pero él "no los vio".

"El Estrella Roja ha jugado muy bien en defensa. Nosotros sabíamos de la dificultad de jugar aquí y han jugado con mucha energía y nosotros no hemos podido coger el ritmo. En cuanto a los árbitros no los vi. Ellos estuvieron pero yo no los vi", manifestó el técnico vitoriano.

Sin embargo, Laso felicitó al Estrella Roja por su victoria. "Han controlado el partido y ha sido un triunfo merecido. Ellos han jugado más fuerte y han sido más físicos que nosotros y no nos han permitido volver al partido", resumió.

Además, el preparador blanco fue preguntado por la lesión de Doncic, que se retiró del parqué con un golpe en el tobillo. "Creo que está bien. Se torció el tobillo y era demasiado arriesgado que hubiese vuelto al partido. Veremos en los próximos días, pero espero que no sea nada, solo un torcedura", comentó.