Fernando Alonso: "Spa es un reto difícil para McLaren"

El piloto español de McLaren, Fernando Alonso, advirtió de que el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, duodécima prueba del Mundial que se disputa este próximo fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, será un "reto difícil" para el equipo, aunque se declaró motivado para afrontar la segunda parte del campeonato.

El asturiano no ocultó que esperaba esta carrera para volver a ponerse al volante del su Mclaren. "¡Me encanta la primera carrera después del parón de verano! Es una gran sensación volver y sentirte descansado, relajado y con las pilas recargadas, y con ganas de afrontar la segunda mitad de la temporada. He disfrutado de mis vacaciones con mi familia y amigos, he entrenado duro y ahora estoy con muchas ganas de volver al coche", comentó.