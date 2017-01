Adán: "No me preocupa lo que haga el Sevilla, en todo caso me preocupa que el Madrid no pierda el liderato"

"El cambio de entrenador del Sporting dificulta más el partido"

El portero del Real Betis Balompié Antonio Adán aseguró que no le preocupa lo que haga el eterno rival, el Sevilla FC, "en todo caso" le preocupa que su exequipo el Real Madrid "no pierda" la primera posición de la Liga Santander, además de afirmar que el cambio de entrenador en el Sporting, su próximo rival, les "dificulta" más el partido del domingo.

"No me preocupa lo que pueda hacer el Sevilla. En todo caso, me preocupa que el Real Madrid no pierda esa primera posición, que me alegraría como madridista. Y, sobre todo, que el Real Betis consiga su objetivo", añadió el meta del conjunto andaluz, que también fue preguntado por la lesión de su compañero Joaquín Sánchez.

"Falta conocer el resultado de la prueba. No parece tan grave, esperemos sobre todo que no se dilate en el tiempo y que esté cuanto antes con nosotros. Ojalá salga todo bien y el alcance de su lesión no sea mucho", manifestó Adán ante los medios.

En este sentido, el portero del Betis dijo que ya se está "viendo la línea que trae Joaquín a lo largo del año". "Está haciendo un año fantástico (...) lo que ha demostrado durante toda su carrera, ser un futbolista importante allá donde ha estado. Estaba aportando muchísimo, esperemos que esté cuanto antes para seguir ayudando", indicó.

En relación al próximo partido ante el Sporting de Gijón, Adán dijo que "siempre que hay un cambio" de entrenador "cuando la dinámica no es buena la gente se enchufa más". "Ese cambio hace que todo el mundo apriete más para ganarse un puesto ante ese nuevo entrenador y cambiar la dinámica. Eso dificulta más el partido del domingo", comentó.

"Para nosotros es muy importante, supondría acabar con 24 puntos la primera vuelta. Queremos ganar, sería la segunda temporada en los últimos 10 años en la que más puntos se ha alcanzado al final de la primera vuelta. Dejaríamos al Sporting de Gijón a 12 puntos, por lo que es un partido muy importante para nosotros", aseveró.

"El otro día demostramos que fuimos muy competitivos. Fuimos capaces de dominar en un campo donde pocos lo hacen. Ante un rival como el Atlético el equipo dio otra cara, lo que ocurre es que no tuvimos la suerte de meter las ocasiones. Tenemos que quedarnos con lo positivo, hemos cambiado una dinámica muy mala. Para que el equipo mire para arriba es fundamental sacar los puntos de casa", dijo.

¿RENOVACIÓN? SIN NOVEDADES

Además, Adán también fue cuestionado por su renovación y dijo que "el presidente ya lo explicó cuando acabó la Junta de Accionistas y dijo que no había ninguna novedad", mientras que prefiere no hablar de posibles fichajes como el de Marc Muniesa. "Hablemos de jugadores que están. Hablemos de José Carlos, por ejemplo, que ha pasado de jugar en Tercera División a jugar con nosotros y a cumplir de una manera tremenda".

"Se ha ganado un sitio en el equipo y eso es lo realmente importante para nosotros. Los que estamos aquí, los que estamos ayudando a sacar poco a poco esta situación hacia adelante somos los que tenemos un partido el domingo donde tenemos la opción de sacar 24 puntos en la primera vuelta. Eso es lo realmente importante", finalizó.